Suisse: les exportations se replient de 0,3% en octobre

Les exportations de la Suisse se sont légèrement repliées en octobre, reculant de 0,3% par rapport au mois précédent, à 22,4 milliards de francs suisses (22,4 milliards d'euros), freinées par les envois aux Etats-Unis, a annoncé jeudi la douane suisse.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les importations ont de leur côté augmenté de 0,2%, à 19,9 milliards de francs, le solde de la balance commerciale se contractant "pour le quatrième mois d'affilée", a souligné l'Office fédéral de la douane, à 2,6 milliards de francs, contre 2,7 milliards le mois précédent.

Les exportations du pays alpin ont "sensiblement reculé" vers l'Amérique du Nord en octobre, chutant de 5,5% vers les Etats-Unis, précise la douane dans un communiqué. Elles se sont en revanche accrues de 8,2% vers l'Union européenne, soutenues par l'Allemagne, mais ont fléchi de 2% vers la Chine.

En août, la Suisse s'était vue imposer des droits de douane de 39% par la Maison-Blanche. Mais après trois déplacements aux Etats-Unis depuis août, le ministre helvétique de l'Economie Guy Parmelin est revenu vendredi à Berne avec un projet d'accord pour ramener à 15% les taxes douanières américaines, au grand soulagement des entreprises exportatrices suisses.

Dans le détail, les exportations ont connu une "évolution contrastée" selon les secteurs durant le mois d'octobre, souligne la douane.

Les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques se sont accrues de 1%, tandis que celles des machines et équipements électroniques "ont timidement augmenté", avec une progression de 0,4% par rapport au mois précédent, indique la douane.

D'autres secteurs se sont à l'inverse repliés, dont les instruments de précision (comme les instruments médicaux et instruments de mesure), en recul de 3%.