Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne a repris du terrain aux Russes en mai pour le 2e mois d'affilée

Depuis octobre 2023, la Russie grignotait du terrain mois après mois, sans discontinuer. Ce mouvement a été stoppé en avril.

Des soldats ukrainiens en Ukraine, le 9 juin 2025. (illustration) ( AFP / FLORENT VERGNES )

Après plus de deux ans à reculer, l'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, selon l'analyse par l' AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Ces gains restent infimes, mais témoignent d'un changement dans la dyamique du conflit.

Depuis octobre 2023, la Russie grignotait du terrain mois après mois, sans discontinuer, mais ses avancées avaient commencé à marquer le pas fin 2025, passant d'une progression de 579 km2 en novembre à seulement 23 km2 en mars. En avril, la zone contrôlée par Moscou avait diminué pour la première fois depuis deux ans et demi, d'environ 120 km2.

Le recul des forces de Moscou rapporté par l'ISW n'est cependant pas total : des militaires russes restent infiltrés dans la plupart des zones où l'Ukraine a regagné du terrain. L'armée russe envoie en permanence des petits groupes de soldats pour prendre position dans des parties du front et s'y dissimuler pour favoriser ensuite l'avancée du gros des troupes.

"Campagnes réussies de frappes de drones"

Les gains ukrainiens en avril et mai sont, en outre, marginaux à l'échelle du pays (0,07% du territoire ukrainien, Crimée et Donbass inclus) et à l'échelle des territoires contrôlés par la Russie (0,4%). Ils traduisent toutefois une tendance positive pour le camp ukrainien. L'ISW a fait état la semaine dernière de "campagnes réussies de frappes de drones de moyenne portée" lancées ce printemps par l'Ukraine.

Ces opérations ont permis de "limiter la capacité de la Russie à transporter du personnel" vers le front et à "soutenir ses positions de première ligne".

En mai, l'armée ukrainienne a avancé principalement dans les régions de Donetsk et Zaporijjia.

Les estimations de l'ISW excluent les avancées revendiquées côté russe mais ni confirmées ni infirmées par cet institut qui travaille avec le Critical Threats Project (émanation de l'American Enterprise Institute ou AEI), autre centre de réflexion américain spécialisé dans l'étude des conflits.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie occupe un peu plus de 19% du pays, dont 7% en Crimée et dans les zones du bassin industriel du Donbass, déjà sous contrôle russe ou de séparatistes pro-russes avant l'invasion de février 2022. L'essentiel des avancées russes ont été faites pendant les premières semaines du conflit.