Suisse: les exportations horlogères dégringolent de 55,6% vers les USA en septembre

Les exportations horlogères suisses ont dégringolé de 55,6% vers les Etats-Unis durant le mois de septembre face au choc des droits de douane américains, a annoncé mardi la fédération horlogère, effaçant le rebond sur d'autres marchés clés comme la Chine et Hong-Kong.

Une monstre Patek Philippe 1518, exposée à Genève (illustration) ( PHILLIPS / HAROLD CUNNINGHAM )

Les exportations de montres suisse vers les Etats-Unis avaient déjà chuté de 23,9% en août suite à l'entrée en vigueur dans le courant du mois de droits de 39% imposés par Washington, mais ont enregistré une baisse encore plus marquée en septembre après plusieurs mois de mouvements erratiques depuis les annonces début avril de ce que la Maison Blanche avait surnommé le "Liberation Day".

Les horlogers suisses s'étaient alors empressés de constituer d'importants stocks aux Etats-Unis avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Les envois de montres vers les Etats-Unis s'étaient envolées de 149,2% en avril, puis avaient chuté en mai et juin, avant de bondir à nouveau de 45% en juillet.

"En septembre, la majorité des marchés s'est inscrite en nette hausse, mais la correction massive enregistrée par les Etats-Unis en a annulé tous les effets", a indiqué la fédération horlogère dans le communiqué.

En Chine et à Hong-Kong, deux autres marchés importants pour l'horlogerie, les exportations ont rebondi de respectivement 17,8% et 20,6% après une longue phase de contraction. Elles ont également grimpé de 8,3% vers Singapour par rapport à la même période un an plus tôt et de 21,5% vers la Corée du Sud mais ont diminué de 7,9% vers le Japon.

Les exportations de montres ont également augmenté de 15,2% vers le Royaume-uni, la fédération horlogère soulignant cependant que leur évolution "s'est révélée moins favorable dans le reste de l'Europe", avec un repli de 3,5% vers la France et de 3,9% vers l'Italie et une chute de 14,6% vers l'Allemagne.

Tous marchés confondus, les exportations horlogères suisses ont donc fléchi de 3,1% sur un an durant le mois de septembre, à 2 milliards de francs.

Sans cet effondrement aux Etats-Unis, elles "auraient progressé de 7,8%", a estimé la fédération horlogère.