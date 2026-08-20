Suisse: les exportations en progression de près de 14% en juillet

Les exportations de la Suisse ont rebondi de 13,8% en juillet, à 27,7 milliards de francs suisses (29,5 milliards d'euros), soit leur plus haut niveau depuis mars 2025, portées par les produits pharmaceutiques et la chimie, ont annoncé jeudi les douanes.

Les importations ont, pour leur part, chuté de 4,5%, à 19,6 milliards de francs, la balance commerciale refermant le mois de juillet avec un excédent conséquent de 8,14 milliards de francs.

Le secteur de la chimie et la pharmacie, le premier secteur d'exportation du pays alpin, a enregistré une hausse de 25,7% après une contraction de 7,4% en juin.

Les ventes à l’étranger de courant électrique (+7,1%), de l’horlogerie (+5,8%) ainsi que des métaux et produits métalliques (+4,4%) ont également progressé. Pour le secteur horloger, il s’agit de la seconde hausse mensuelle consécutive. Les expéditions du secteur machines, électronique et appareils ont quant à elles stagné (-0,5%).

D'un point de vue géographique, les exportations à destination de l’Europe se sont amplifiées de 22,9%. Les livraisons à destination de l’Asie se sont accrues de 7,1% (+27,1% pour la Chine), alors que la demande d’Amérique du Nord s’est effritée de 3% après deux mois de hausse.

Au deuxième trimestre, le secteur de la chimie et de la pharmacie avait déjà fortement rebondi, ses exportations grimpant de 15,2% par rapport au trimestre précédent, ce qui avait donné un coup de pouce au commerce extérieur après quatre trimestres de baisse consécutifs.