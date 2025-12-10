 Aller au contenu principal
Suisse: les droits de douane américains ramenés à 15% à compter de mi-novembre
information fournie par Boursorama avec AFP 10/12/2025 à 17:11

L'allégement des droits de douane américains à 15% pour la Suisse entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 novembre, date à laquelle un projet d'accord avait été scellé, a annoncé mercredi le ministère suisse de l'Economie.

En contrepartie, la Suisse diminue ses droits de douane sur certains produits de la pêche et produits agricoles en provenance des États-Unis, indique-t-il dans un communiqué, expliquant que cet allégement va "soulager" les entreprises helvétiques par rapport au 39% qui s'appliquaient depuis août.

Guerre commerciale

