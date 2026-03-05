Suisse: le taux de chômage se maintient à 3,2% en février

Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 3,2% en février, comme le mois précédent, a annoncé jeudi le ministère de l’Économie.

Fin février, 151.076 personnes étaient inscrites au chômage, soit 1.204 de moins qu'en janvier, selon ses relevés, cette légère diminution n'ayant pas d'incidence statistique sur le taux de chômage.

Le chômage des jeunes a diminué de 0,1% par rapport au mois précédent à 3,1%, avec 13.503 inscrits et a stagné à 2,9% chez les personnes de 50 ans et plus, avec 41.741, précise le ministère de l’Économie dans un communiqué.

Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant à lui reculé de 1,6%, avec 48.145 postes à pourvoir, soit 759 de moins que le mois précédent.

Lundi, l’organisation patronale Swissmem, qui représente les entreprises industrielles, a indiqué que les effectifs dans le secteur ont diminué de 2% en 2025, avec 6.600 postes en moins.

L'industrie, le deuxième secteur d’exportation du pays alpin derrière la pharmacie, employait 322.900 personnes fin 2025, a précisé l'organisation patronale.

L'an passé, les exportations de ce secteur ont pâti du ralentissement de l'économie chinoise et des droits de douane aux Etats-Unis.

Mi-décembre, la convention patronale de l'industrie horlogère suisse avait pour sa part indiqué que les effectifs dans l'horlogerie avait connu leur première baisse depuis la reprise post-covid. Selon ses relevés effectués fin septembre, l'horlogerie, le troisième secteur d'exportation de la Suisse, employait 64.807 personnes, en recul de 1,3% sur un an.

Pour soutenir les branches de l'économie les plus touchées par les droits de douane et le climat d'incertitude qui en découle, le Conseil fédéral (gouvernement) a étendu la durée maximale d'indemnisation du chômage partiel, portée depuis novembre à 24 mois, contre 18 mois auparavant.