Suisse: Le propriétaire du bar de Crans-Montana maintenu en détention

Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors du réveillon de la Saint-Sylvestre

La justice suisse a décidé ‍lundi le maintien en détention provisoire, pour trois mois, de Jacques ‌Moretti, propriétaire français du bar Le Constellation à Crans-Montana, où ​40 personnes sont mortes dans ⁠un incendie dans la nuit du Nouvel-An.

Cette mesure de ⁠détention ‍pourrait être levée avec des ⁠garanties, telles qu'une caution, permettant d'éviter que Jacques Moretti tente d'échapper ​à la justice.

A l'issue d'une audition de plusieurs heures, la justice ⁠suisse avait requis vendredi ​le placement en détention préventive ​de Jacques ​Moretti dans le cadre d'une ​enquête pénale ⁠ouverte pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

Egalement visée par l'enquête, l'épouse ‌du gérant du Constellation, Jessica Moretti, a été laissée libre à l'issue de cette audition.

(Emma Farge, version française Bertrand Boucey, édité par ‌Blandine Hénault)