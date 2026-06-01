La Suède exhorte les parents à lâcher leur téléphone en présence de leurs enfants

"Rangez votre téléphone lorsque vous êtes avec votre enfant. Utilisez-le uniquement lorsque c'est nécessaire, ou lorsque vous l'utilisez ensemble", demande l'autorité sanitaire suédoise ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les parents en Suède ont été priés lundi par l'agence de santé publique de mettre leur téléphone de côté lorsqu'ils passent du temps avec leurs enfants.

"Rangez votre téléphone lorsque vous êtes avec votre enfant. Utilisez-le uniquement lorsque c'est nécessaire, ou lorsque vous l'utilisez ensemble", a déclaré l'autorité sanitaire dans un communiqué.

Elle a également encouragé les parents à adopter "des habitudes saines quant à l'utilisation des écrans", ajoutant que celles-ci influenceraient les habitudes de leurs enfants.

Ces recommandations s'appuient sur des recherches montrant que l'usage des écrans par les parents peut nuire à leurs interactions avec leurs enfants, et que les enfants dont les parents utilisent beaucoup leur téléphone sont plus susceptibles d'adopter les mêmes habitudes.

L'agence a également suggéré aux parents d'instaurer des "zones sans écran" chez eux, notamment dans la chambre à coucher ou autour de la table lors des repas.

"Les enfants ne sont pas seulement influencés par ce que les adultes disent, mais aussi par ce qu'ils font. C'est pourquoi de petits changements dans la vie quotidienne peuvent avoir un effet à la fois sur les interactions d'aujourd'hui et sur les habitudes que l'enfant développera au fil du temps", a souligné Helena Frielingsdorf, une psychiatre travaillant au sein de l'autorité sanitaire.

Le pays nordique a ces dernières années chercher à réduire le temps que passent les enfants sur leur téléphone. En janvier, le gouvernement a annoncé son intention d'interdire les smartphones dans les écoles jusqu'à la fin du collège, soit jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans.