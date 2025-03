Suisse: la banque centrale réduit son taux directeur d’un quart de point pour le ramener à 0,25%

La banque centrale suisse a abaissé jeudi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage pour le ramener à 0,25%, procédant à sa cinquième baisse depuis mars l'an passé dans un contexte de "grande incertitude".

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La Banque nationale suisse (BNS) a légèrement revu à la hausse sa prévision d'inflation pour 2025 à 0,4% (contre 0,3% auparavant) mais l'a maintenu à 0,8% pour 2026, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle a également maintenu sa prévision de croissance pour 2025, disant s’attendre à une progression du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 1% e 1,5% et a annoncé l'attendre à environ 1,5% pour 2026, précisant que les perspectives pour l'économie suisse "sont devenues nettement plus incertaines" au vu "de la montée des incertitudes relatives à la politique commerciale" et aux questions géopolitiques.

Le scénario pour l'économie mondiale "est actuellement entouré d'une grande incertitude" et "la situation pourrait changer rapidement et de manière marquée", a-t-elle ajouté.

"La mise en place de barrières commerciales pourrait ainsi ralentir la croissance mondiale", a souligné la BNS qui note cependant que "dans le même temps, une politique budgétaire plus expansionniste en Europe pourrait stimuler la conjoncture à moyen terme".

La majorité des analystes tablaient sur une coupe d'un quart de point de pourcentage tout en reconnaissant qu'il était difficile de prévoir ce qu'allait faire la BNS. Car d’un côté l'inflation en Suisse est faible et pourrait encore fléchir. Mais de l'autre, les incertitudes sont élevées avec les tensions et multiples revirements autour des droits de douanes voulus par la Maison Blanche.

De plus, son taux directeur est déjà faible, ce qui réduit sa marge de manœuvre pour la suite.

Sur les 17 économistes interrogés par l'agence suisse AWP, 14 penchaient pour une baisse d’un quart de point de pourcentage et 3 pensaient que la BNS laisserait sa politique monétaire inchangée.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a opté pour le statu quo, invoquant une incertitude "inhabituellement élevée" deux mois après le retour de Donald Trump au pouvoir.

En février, l'inflation en Suisse se limitait à 0,3%, son plus bas niveau en près de quatre ans.