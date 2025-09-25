Suisse: la banque centrale maintient son taux d’intérêt directeur à 0%

La Banque nationale suisse (BNS), photo prise le 21 mars 2024 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La banque centrale suisse a sans surprise laissé jeudi son taux d'intérêt directeur inchangé à 0% dans un contexte de forte incertitude quant à la croissance économique de la Suisse depuis que Washington a imposé des droits de douane de 39% aux produits helvétiques.

Au vu de perspectives "incertaines" pour l'économie suisse, elle a maintenu sa prévision de croissance pour 2025, l'attendant toujours entre 1% et 1,5%, mais l'a réduite pour 2026, à "à peine 1%" (contre 1% à 1,5% escompté auparavant), a-t-elle indiqué dans le communiqué détaillant sa décision trimestrielle de politique monétaire.

"Les perspectives économiques de la Suisse se sont assombries", explique-t-elle, soulignant que les droits de douane américains "devraient surtout peser sur les exportations et les investissements", et en particulier sur "l'industrie des machines et l'horlogerie".

"Jusqu'ici, les répercussions sur d'autres branches, notamment dans le secteur des services, ont été limitées", note-t-elle toutefois.

Au vu "de nombreux indicateurs conjoncturels", elle s'attend pour l'instant à une "situation stable et une croissance modérée", nuance-t-elle, précisant toutefois que la situation pour l'économie suisse dépendra de "la politique commerciale des Etats-Unis et de l'évolution de l'économie mondiale".

La Banque nationale suisse (BNS) a en revanche laissé ses prévisions d'inflation inchangées, à 0,2% pour 2025, 0,5% pour 2026 et 0,7% pour 2027.

Ce statu quo dans la politique monétaire de la BNS était largement attendu. Les 20 économistes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient tous sur un maintien du taux d’intérêt directeur à 0%.