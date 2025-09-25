Risque de "shutdown" : l'administration Trump menace de licencier massivement des fonctionnaires en cas de paralysie budgétaire

"Donald Trump licencie des employés fédéraux depuis le premier jour, non pas pour gouverner, mais pour faire peur. Cela n'a rien à voir avec le financement du gouvernement", a estimé Le chef de la minorité démocrate au Sénat.

Donald Trump à New York, le 23 septembre 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement américain a prévu de licencier massivement et de manière permanente les employés fédéraux si le Congrès ne parvient pas à voter un budget d'ici le 30 septembre, selon un document officiel publié jeudi 25 septembre sur le site d'information Politico .

La fin du mois est la date limite pour adopter un budget, même temporaire, et éviter un "shutdown", une paralysie de l'État fédéral .

"Au cours des 10 derniers exercices fiscaux, le Congrès a systématiquement adopté (un budget) au plus tard le 30 septembre de manière bipartisane", rappelle le républicain Russel Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB) à la Maison Blanche, dans un mémo adressé aux agences gouvernementales. "Malheureusement, les démocrates du Congrès ont indiqué vouloir rompre cette tendance bipartisane et bloquer le gouvernement dans les jours à venir à cause d'une série de demandes insensées".

Dans ce document consulté par l' AFP , Russel Vought demande aux agences fédérales de concevoir des plans de réduction des effectifs pour les employés travaillant dans des programmes qui n'ont pas de financement actuel, ni de source de financement extérieure, et qui ne sont "pas cohérents avec les priorités du président" Trump. Le mémo de l'OMB indique que toute réduction effectuée après la date limite de financement serait permanente.

"Tentative d'intimidation"

En cas de "shutdown", une grande partie des services fédéraux seraient mis à l'arrêt, avec des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique , un trafic aérien chambardé, mais aussi de fortes perturbations dans le versement de nombreuses aides sociales.

Les républicains disposent de la majorité aux deux chambres du Congrès, mais en raison du règlement du Sénat, le parti de Donald Trump devra négocier avec les démocrates pour obtenir au moins sept de leurs voix. Les démocrates exigent notamment que les républicains rétablissent des centaines de milliards de dollars en dépenses de santé.

Les républicains de leur côté arguent que leur plan de dépenses provisoire de sept semaines, finançant le gouvernement jusqu'à fin novembre, est le seul sur la table. Aucune réunion n'est prévue entre le président Trump et les démocrates avant la fin du mois.

Si le Congrès adopte un projet de loi budgétaire avant la date limite, "les étapes supplémentaires décrites dans cet e-mail ne seront pas nécessaires", indique le mémo de l'OMB.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, cité par le New York Times , a qualifié le mémo de "tentative d'intimidation".

"Donald Trump licencie des employés fédéraux depuis le premier jour, non pas pour gouverner, mais pour faire peur", a estimé Chuck Schumer. "Ce n'est pas nouveau et cela n'a rien à voir avec le financement du gouvernement".