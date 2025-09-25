Guerre au Soudan: ce que l'on sait du champ de bataille

Carte du Soudan montrant les zones contrôlées par l'armée, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ou par des groupes neutres au 23 septembre, selon les données du Critical Threats Project at the American Enterprise Institute et de l'AFP ( AFP / Olivia BUGAULT )

La guerre qui dévaste le Soudan depuis plus de deux ans est entrée dans une phase critique marquée par l'intensification des combats entre l'armée régulière et les paramilitaires au Darfour et au Kordofan.

L'armée contrôle le nord, l'est et le centre du pays, y compris la capitale Khartoum et Port-Soudan, port stratégique de la mer Rouge où siège un gouvernement de transition formé sous l'autorité du général Abdel Fattah al-Burhane, commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) menées par le général Mohamed Daglo, dominent le sud du pays et presque toute la vaste région du Darfour, dans l'ouest, où ils ont formé une administration parallèle. El-Facher, chef-lieu du Darfour-Nord et dernière ville de la région aux mains de l'armée, est sur le point de tomber.

Selon plusieurs analystes, le risque à terme est de voir le pays, déjà amputé par la création du Soudan du Sud en 2011, se fragmenter.

Depuis son déclenchement en avril 2023, la guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, générant la "pire crise humanitaire" contemporaine, selon l’ONU.

Voici un état des lieux:

- Darfour : le long siège d'El-Facher -

- Les FSR assiègent el-Facher depuis mai 2024 et ont avancé ces dernières semaines sur plusieurs positions stratégiques, selon des images satellites du Humanitarian Research Lab (HRL) de l'Université Yale, aux Etats-Unis.

Plus de 260.000 civils y sont piégés et sous blocus, certains disant survivre avec de la nourriture pour animaux. Ceux qui tentent de fuir risquent passages à tabac, viols ou meurtres, selon des récits recueillis par l'AFP et des rapports de l'ONU.

Des attaques de drones des FSR ont fait 75 morts dans une mosquée d'el-Facher la semaine dernière, puis au moins 15 morts mardi sur un marché.

- Des ONG alertent du risque de nouvelles exactions des paramilitaires contre les communautés non arabes, comme la tribu des Zaghawa, pilier des "Forces conjointes" pro-armée; après les massacres commis en 2023 à El-Geneina, chef-lieu du Darfour-Ouest, visant principalement la tribu des Massalit.

- En avril 2025, les FSR ont pris le camp de déplacés de Zamzam. Vidé de ses quelques 400.000 habitants selon l'ONU, il sert aujourd'hui de base à des mercenaires étrangers, selon un ancien responsable du camp joint par l'AFP.

- Le camp d'Abou Chouk, qui abritait l'an dernier quelque 200.000 déplacés est passé cette semaine sous contrôle des FSR, selon le porte-parole du camp joint par l'AFP. La plupart des habitants ont pris la fuite, selon l'ONU.

- Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud, sert de capitale provisoire aux FSR qui y ont formé un "gouvernement" rival. Cible de bombardements de l'armée, une frappe récente sur une clinique y a fait 12 morts.

- L'armée accuse les Émirats arabes unis d'approvisionner les FSR en hommes, armes et drones via l'aéroport de Nyala. Abou Dhabi dément.

- Kordofan : massacres et crise humanitaire -

- Les combats se sont intensifiés ces derniers mois au Kordofan, région à l'est du Darfour riche en pétrole et traversée par des routes stratégiques.

- Les acteurs humanitaires y décrivent une flambée des prix des aliments de base et une malnutrition généralisée, en particulier chez les enfants.

- En juillet, des centaines de civils ont été tués dans des attaques FSR sur des villages proches de la ville de Bara, au Kordofan-Nord, selon Emergency Lawyers, qui documente le conflit.

- Mi-septembre, l'armée a repris le contrôle de Bara, empêchant les FSR de s'emparer d'une voie stratégique reliant le Darfour à Khartoum, à l'est du Kordofan-Nord.

- Les FSR tentent désormais d'encercler la capitale régionale El-Obeid.

- Dans le Kordofan-Sud, les FSR et leurs alliés du Mouvement populaire de libération du Soudan–Nord (SPLM-N) assiègent aussi la capitale régionale Kadugli et ses 500.000 habitants.

- En août, des attaques de drones FSR ont touché le site pétrolier de Heglig (sud) essentiel pour l'approvisionnement du brut au Soudan du Sud.

- Khartoum: reconstruction et attaques de drones -

- L'armée a repris aux FSR l'Etat de Khartoum (centre-est) en mai. Des travaux de reconstruction sont en cours dans la capitale en vue du retour annoncé des institutions.

- Cependant, les FSR ont lancé des attaques en septembre sur des sites stratégiques proches de Khartoum - une station électrique, une raffinerie de pétrole, une usine d'armement.

- Longtemps épargné par les combats, Port-Soudan (nord-est) avait été frappé par des drones des FSR, en mai. Des sites stratégiques ont été touchés à la même époque à Atbara (nord), et à Kassala (est).

- En août, des drones FSR ont frappé Tamboul, au sud-est de Khartoum. Cette semaine, leurs frappes ont touché l’État du Nil Blanc, au sud, dont une base aérienne, des dépôts de carburant, une centrale électrique et un site militaire.