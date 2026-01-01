 Aller au contenu principal
Suisse-L'incendie à Crans-Montana a fait des dizaines de morts
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 12:42

(Actualisé avec Parmelin, Macron)

par Emma Farge

Des dizaines de personnes sont présumées mortes et une centaine d'autres sont grièvement blssées après qu'un sinistre a ravagé un bar bondé lors d'une soirée du Nouvel An dans la station huppée de Crans-Montana, ont annoncé jeudi les autorités suisses.

Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que, selon des informations de la police suisse, environ 40 décès étaient à déplorer, mais la police s'est limitée à évoquer "des dizaines" de victimes lors d'une conférence de presse.

Le feu s'est déclaré à 1h30 dans un établissement appelé "Le Constellation", situé dans la station huppée du sud-ouest de la Suisse.

"Nous dénombrons une centaine de blessés, la plupart grièvement et malheureusement plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées", a annoncé Frédéric Gisler, le commandant de la Police cantonale.

Certaines victimes sont originaires d'autres pays, a précisé Stéphane Ganzer, responsable de la sécurité du canton du Valais. Les autorités ont indiqué que dix hélicoptères et 40 ambulances avaient été mobilisés.

La police avait auparavant signalé que de nombreuses personnes étaient soignées pour des brûlures. La plupart des blessés sont dans un état grave, a précisé Mathias Reynard, conseiller d'Etat du Valais.

L'unité de soins intensifs de l'hôpital du Valais est saturée et des patients sont transférés vers d'autres établissements, a-t-il ajouté.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a précisé la police dans un communiqué, ajoutant que la cause de l'explosion restait indéterminée.

L'explosion est considérée comme un incendie et non comme une attaque, a déclaré plus tard la procureure Béatrice Pilloud, ajoutant que les autorités s'efforçaient de restituer les corps aux familles des victimes.

Interrogées par BFM TV, deux Françaises disant avoir assisté au départ de feu ont dit avoir vu une serveuse juchée sur les épaules d'un collègue en tenant des bougies étincellantes qui ont embrasé le plafond du bar.

Dans un communiqué, le ministère français de l'Intérieur a évoqué un bilan provisoire de deux blessés.

"Ce qui devait être un moment de joie s'est mué, le 1er jour de l'An à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà. C'est avec consternation que le Conseil fédéral a appris cette terrible tragédie", a déploré sur X Guy Parmelin, le président de la Confédération suisse, qui a repoussé son traditionnel discours du Nouvel An.

S'exprimant lui aussi sur X, le président français, Emmanuel Macron, a fait part de sa "profonde émotion après l'incendie de Crans-Montana".

"Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j'adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel."

(Emma Farge, avec Dave Graham à Zurich et Richard Lough à Paris, version française Nicolas Delame)

