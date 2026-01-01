 Aller au contenu principal
Nouvel An: 125 gardes à vue à Paris, contre 104 l'an passé
information fournie par AFP 01/01/2026 à 13:02

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avec de gendarmes à Domont (Val-d'Oise), le 31 décembre 2025 ( POOL / Alain JOCARD )

Cent vingt-cinq personnes ont été placées en garde à vue à Paris après avoir interpellées en marge des festivités du Nouvel An, soit un peu plus que l'année dernière où elles étaient 104, a indiqué jeudi le parquet, sollicité par l'AFP.

Le ministère public a précisé n'avoir été avisé d'aucun incendie de véhicule ni mobilier urbain dans la capitale.

Les 125 personnes placées en garde à vue sont âgées de 17 à 53 ans. Une seule femme figure parmi elles tendis que 15 sont mineures (dont au moins trois ne relèvent pas du parquet de Paris en raison de leur commune de résidence), a-t-il expliqué.

Soixante-quinze gardes à vue ont été prises avant minuit, tandis que les autres ont eu lieu essentiellement autour de 02H00 du matin.

Parmi les 125 personnes en garde à vue, 33 sont le sont pour violences volontaires, 15 pour participation à groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, dix pour détention de produits psychotropes (notamment détention de bombonnes de protoxyde d'azote) et huit pour usage de stupéfiants, a détaillé le parquet.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait assuré mercredi qu'"aucun débordement" ne serait toléré pendant ce réveillon, promettant des "interpellations systématiques" en cas de troubles.

Environ 90.000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour cette soirée en France, dont 10.000 pour Paris et la petite couronne.

Mardi, dans une circulaire adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a réclamé pour sa part "la plus grand fermeté", demandant aux parquets "de requérir de la prison ferme" en cas de violences contre les forces de l'ordre ainsi que "contre les femmes et les enfants".

L'année dernière, dans toute la France, il y avait eu 984 véhicules incendiés, 420 interpellations et 310 gardes à vue.

