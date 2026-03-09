 Aller au contenu principal
Suisse: L'enquête sur l'incendie du bar élargie au maire de Crans-Montana, selon un document
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:26

Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors de la fête de la Saint-Sylvestre

par Emma Farge

Les ‌procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel ​du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant le maire ​de la station de ski de Crans-Montana à la liste des suspects, selon ​un document consulté par Reuters.

Le ⁠maire Nicolas Feraud est cité comme prévenu dans l'un ‌des documents du parquet consultés par Reuters, qui le convoque pour une audition le 13 avril. ​Il n'a pas ‌répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Nicolas ⁠Feraud, âgé d'une cinquantaine d'années, a précédemment admis que la municipalité avait manqué plusieurs contrôles de sécurité annuels.

Le parquet suisse ⁠du canton du ‌Valais a confirmé à Reuters que de nouvelles ⁠personnes avaient été mises en examen dans cette affaire ‌pour des crimes présumés, notamment d'homicide par négligence, ⁠sans toutefois les nommer.

De nombreux jeunes blessés sont ⁠toujours hospitalisés pour ‌des brûlures.

Les enquêtes des procureurs se sont d'abord concentrées sur ​les propriétaires français du bar ‌Le Constellation, qui font l'objet d'une enquête.

Fin janvier, l'enquête a été élargie pour ​inclure un fonctionnaire local actuel et un ancien fonctionnaire local.

Les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, ⁠ont tous deux exprimé leur chagrin suite à l'incendie et ont déclaré qu'ils coopéreraient à l'enquête.

S'ils sont reconnus coupables, les prévenus encourent une peine maximale de quatre ans et demi de prison.

(Rédigé par Emma Farge ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

