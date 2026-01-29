Suisse: exportations en hausse de 1,4% en 2025, malgré les droits de douane US

( AFP / ODD ANDERSEN )

Portées par les industries chimique et pharmaceutique, les exportations suisses ont progressé en 2025 de 1,4% à 287 milliards de francs (environ 312 milliards d'euros), malgré l'agitation provoquée par la bataille autour des droits de douane avec les Etats-Unis, selon les relevés des douanes publiés jeudi.

L'an passé, cette hausse à un nouveau niveau record a reposé sur les produits chimiques et pharmaceutiques (+3,3 milliards de francs), notamment le segment des sérums et vaccins (+5,5 milliards). Le chiffre d’affaires de la chimie-pharma a ainsi atteint un nouveau pic historique à 152 milliards de francs, soit une part de 53% des exportations totales.

Côté importations, le pays alpin s'est redressé après deux années de baisse, en augmentant de 4,5% à 232,7 milliards de francs, affichant ainsi un deuxième plus haut historique, selon les douanes. La balance commerciale boucle donc 2025 avec un excédent de 54,3 milliards de francs.

En août, la Suisse avait été sonnée par les droits de douane de 39% imposés par l'administration de Donald Trump. Auparavant, les horlogers s'étaient empressés de constituer des stocks aux Etats-Unis avant leur entrée en vigueur.

Les médicaments, un secteur clé de l'économie suisse, en restaient exemptés. Mais ces 39% suscitaient de vives inquiétudes pour d'autres pans de l'économie, en particulier pour les PME industrielles qui n'ont pas forcément les moyens de relocaliser une partie de leur production aux Etats-Unis.

La Suisse est enfin parvenue mi-novembre à négocier un projet d'accord avec Washington pour ramener les droits de douane à 15%, soit au même niveau que d'autres partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont l'Union européenne. Cela a permis un redressement des exportations au dernier trimestre.

Sur l'année, les exportations vers les Etats-Unis se maintiennent donc en hausse à 54,7 milliards de francs, soit une augmentation de 3,9%.

En 2025, les exportations ont aussi été poussées par les véhicules (+850 millions) ainsi que le secteur bijoux et joaillerie (+720 millions). Le secteur machines, électronique et appareils a en revanche légèrement reculé (–0,6%), imité par l’horlogerie (– 1,7%).

"Sur les principaux marchés, les livraisons à l’Amérique du Nord (+3,8%) et à l’Europe (+1,8%) ont gagné du terrain. Sur le Vieux Continent, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et l’Irlande ont affiché une hausse cumulée de 3,6 milliards de francs", indiquent les douanes.

Enfin le chiffre d’affaires avec l’Asie s’est réduit de 1,9%. La Chine, le Japon et Hong Kong ont plongé ensemble de 1,7 milliard de francs.