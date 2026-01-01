 Aller au contenu principal
Suisse-Des dizaines de personnes "présumées décédées" à Crans-Montana
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 10:29

Plusieurs dizaines de personnes sont "présumées décédées" après le sinistre qui a ravagé un établissement de nuit dans la station suisse de Crans-Montana, a annoncé jeudi Frédéric Gisler, le commandant de la Police cantonale.

Selon ce dernier, l'incendie a également fait une centaine de blessés.

(Rédigé par Nicolas Delame)

A lire aussi

  • Des traders travaillent sur le parquet du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street termine dans le rouge une année 2025 exceptionnelle
    information fournie par Reuters 01.01.2026 12:07 

    par Saeed Azhar et Purvi Agarwal et Nikhil Sharma La Bourse de New York a fini en baisse mercredi lors de l'ultime séance d'une année 2025 ‍chahutée, notamment à cause de l'incertitude ayant entouré la politique de droits de douane du président américain Donald ... Lire la suite

  • Déplacés palestiniens dans le camp de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 31 décembre 2025 ( AFP / Eyad Baba )
    Israël confirme appliquer les interdictions d'accès à Gaza de 37 ONG
    information fournie par AFP 01.01.2026 12:06 

    Israël a confirmé jeudi l'interdiction d'accès dans la bande de Gaza de 37 organisations internationales majeures, à qui il reproche de ne pas avoir communiqué la liste des noms de ses employés, exigée désormais officiellement à des fins de "sécurité". Cette réglementation ... Lire la suite

  • Des commerçants manifestent contre la vie chère et l'hyperinflation galopante à Téhéran, le 29 décembre 2025 ( FARS NEWS AGENCY / HANDOUT )
    Manifestations en Iran: un membre des forces de l'ordre tué
    information fournie par AFP 01.01.2026 12:02 

    Un membre des forces de l'ordre a été tué dans l'ouest de l'Iran tôt jeudi, premier mort officiellement recensé au cinquième jour de rassemblements sporadiques contre la vie chère dans plusieurs villes du pays. "Un membre du Bassidj de la ville de Kouhdasht, âgé ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en conférence de presse dans la résidence de Mar-a-Lago du président américain Donald Trump, en Floride, le 28 décembre 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    Dans ses voeux du Nouvel An, Zelensky évoque les derniers 10% d'un accord "jusqu'à la paix"
    information fournie par AFP 01.01.2026 11:32 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi soir dans ses voeux pour 2026 qu'un accord avec la Russie était "prêt à 90%", prévenant néanmoins que les 10% restants allaient déterminer le "destin de la paix", son homologue russe Vladimir Poutine exhortant ... Lire la suite

