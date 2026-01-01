Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Suisse-Des dizaines de personnes "présumées décédées" à Crans-Montana
information fournie par Reuters•01/01/2026 à 10:29
Plusieurs dizaines de
personnes sont "présumées décédées" après le sinistre qui a
ravagé un établissement de nuit dans la station suisse de
Crans-Montana, a annoncé jeudi Frédéric Gisler, le commandant de
la Police cantonale.
Selon ce dernier, l'incendie a également fait une centaine
de blessés.
