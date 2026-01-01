Suisse-Des dizaines de personnes "présumées décédées" à Crans-Montana

Plusieurs dizaines de personnes sont "présumées décédées" après le sinistre qui a ravagé un établissement de nuit dans la station suisse de Crans-Montana, a annoncé jeudi Frédéric Gisler, le commandant de la Police cantonale.

Selon ce dernier, l'incendie a également fait une centaine de blessés.

(Rédigé par Nicolas Delame)