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Suède: le taux directeur inchangé, possible hausse d'ici la fin de l'année
information fournie par Boursorama avec AFP 20/08/2026 à 11:25
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( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )

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La Banque de Suède a annoncé jeudi qu'elle maintenait son taux directeur à 1,75%, tout en n'excluant pas de le relever plus tard en 2026 si l'inflation venait à s'installer durablement du fait de la guerre au Moyen-Orient.

"Si l'inflation, plus élevée que prévu durant l'été, devait marquer le début d'une accélération plus importante et plus durable, la Riksbank durcirait sa politique monétaire", écrit-elle dans un communiqué.

Cette décision était largement anticipée par les économistes.

"Au cours de l'été, la croissance comme l'inflation ont été plus élevées que prévu en juin, et le risque d'une remontée trop forte de l'inflation sous-jacente à la suite des chocs d'offre au Moyen-Orient demeure", poursuit la banque.

Mais les "perspectives économiques restent dans l'ensemble inchangées".

L'inflation corrigée de l'évolution des taux du crédit immobilier (CPIF), indicateur de référence de la Riksbank, a atteint 0,7% en juillet sur un an (1,3% en juin), soit en deçà de son objectif de 2%.

La banque centrale estime que la faiblesse actuelle de l'inflation est en partie artificielle, liée notamment aux baisses temporaires de TVA sur l'alimentation et de taxes sur l'énergie, tandis que les tensions géopolitiques, la hausse des coûts importés et une économie suédoise plus résistante que prévu pourraient raviver les pressions sur les prix dans les prochains mois.

Le PIB de la Suède s'est contracté de 0,2% au premier trimestre, comparé au trimestre précedent, mais a progressé de 0,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Pour l'année dans son ensemble, la Riksbank table sur une croissance de 2,2%.

L'économiste de SEB Robert Bergqvist, cité par l'agence TT, estime que "par rapport au mois de juin, la Riksbank fait tout de même un petit pas vers une probabilité accrue d'une hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année".

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