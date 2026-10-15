Suède-Le Parlement rejette la proposition d'Andersson pour la formation d'un gouvernement

Le Parlement suédois a rejeté jeudi la proposition de la présidente du parti social-démocrate, Magdalena Andersson, visant à former un gouvernement minoritaire, prolongeant ainsi la période d'incertitude quant à l'identité du futur Premier ministre après les élections législatives du mois dernier.

Quatre partis d'opposition de centre-gauche, qui se sont tous prononcés en faveur de Magdalena Andersson au poste de Première ministre, ont remporté le 13 septembre la majorité des sièges au Parlement, le Riksdag, mais ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du nouveau gouvernement.

Le scrutin de jeudi était le premier d'une série pouvant aller jusqu'à quatre votes en vue d'en constituer un nouveau. Si ces tentatives échouent, d'autres élections seront convoquées.

Seuls les sociaux-démocrates ont voté en faveur de la présidente du parti.

"Il m'apparaît clairement depuis le soir des élections que cela prendra du temps et que plusieurs tours de scrutin seront probablement nécessaires pour nommer un Premier ministre", a déclaré Magdalena Andersson aux journalistes après le vote au Parlement.

Le président du Riksdag pourrait également se tourner vers Ulf Kristersson, du Parti Modéré et Premier minsitre sortant, pour former un gouvernement, bien qu'il ait annoncé sa démission.

(Anna Ringstrom et Simon Johnson ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)