Suède: La dirigeante du Parti du centre échoue à former un gouvernement et s'en remet au président du Parlement

Une vue d'ensemble montre l'extérieur du Parlement suédois à Stockholm

La ‌dirigeante du Parti du centre suédois, Elisabeth ​Thand Ringqvist, n'est pas parvenue à former un nouveau gouvernement et a déclaré lundi ​qu'il appartenait désormais au président du Parlement, Andreas Norlen, ​de décider de ⁠la suite.

Les élections législatives du mois dernier ‌ont donné au centre-gauche une courte majorité au Parlement, mais si les ​quatre ‌partis le constituant, dont le Parti ⁠du centre, soutiennent l'accession de la cheffe de file des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, au ⁠poste de ‌Première ministre, ils ne s'accordent pas ⁠sur la composition de son équipe.

Andreas ‌Norlen avait donné le 19 ⁠octobre une semaine à Elisabeth Thand ⁠Ringqvist afin ‌d'étudier les différentes possibilités pour former un gouvernement.

"Il ​existe une ‌demande claire en faveur de solutions susceptibles de rassembler une majorité ​plus large", a déclaré cette dernière lors d'une conférence de presse. "Cependant, ⁠la situation parlementaire rend difficile, à l'heure actuelle, de traduire ce soutien en un gouvernement”, a-t-elle ajouté.

(Reportage Niklas Pollard and Louise Rasmussen; version française Claude Chendjou, édité par ​Sophie Louet)