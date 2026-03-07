Suède : l’entraîneur de Malmö se retrouve sans domicile fixe après une invasion d’animaux à fourrure

Barrez-vous cons de furrys ! Après un bref passage du côté de Saragosse, l’amateur de blagues douteuses Miguel Angel Ramirez a trouvé un nouveau banc : celui du Malmö FF, en D1 suédoise , dont la saison commencera dans un mois tout pile. En attendant, l’Espagnol est logé à l’hôtel, le temps pour sa direction de lui trouver un logement définitif. Seulement voilà, son acclimatation ne s’est pas vraiment passée comme prévue.

Les furrys et la foi

Plus tôt cette semaine, le podcast Malmö Ude a en effet révélé que Ramirez a dû quitter précipitamment son hôtel pour cause d’invasion d’animaux à fourrure. Il s’agissait en réalité d’humains déguisés en animaux à fourrure qui se sont donné rendez-vous en Suède à l’occasion de la NordicFuzzCon, une convention internationale qui rassemble chaque année 6000 furrys , le nom qu’on donne en anglais à ce délire peu banal, et qui avaient réservé depuis longtemps les 444 chambres du Malmö Live.…

JD pour SOFOOT.com