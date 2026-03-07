 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suède : l’entraîneur de Malmö se retrouve sans domicile fixe après une invasion d’animaux à fourrure
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 18:47

Suède : l’entraîneur de Malmö se retrouve sans domicile fixe après une invasion d’animaux à fourrure

Suède : l’entraîneur de Malmö se retrouve sans domicile fixe après une invasion d’animaux à fourrure

Barrez-vous cons de furrys ! Après un bref passage du côté de Saragosse, l’amateur de blagues douteuses Miguel Angel Ramirez a trouvé un nouveau banc : celui du Malmö FF, en D1 suédoise , dont la saison commencera dans un mois tout pile. En attendant, l’Espagnol est logé à l’hôtel, le temps pour sa direction de lui trouver un logement définitif. Seulement voilà, son acclimatation ne s’est pas vraiment passée comme prévue.

Les furrys et la foi

Plus tôt cette semaine, le podcast Malmö Ude a en effet révélé que Ramirez a dû quitter précipitamment son hôtel pour cause d’invasion d’animaux à fourrure. Il s’agissait en réalité d’humains déguisés en animaux à fourrure qui se sont donné rendez-vous en Suède à l’occasion de la NordicFuzzCon, une convention internationale qui rassemble chaque année 6000 furrys , le nom qu’on donne en anglais à ce délire peu banal, et qui avaient réservé depuis longtemps les 444 chambres du Malmö Live.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sur un corner, Koke a blessé un pigeon
    Sur un corner, Koke a blessé un pigeon
    information fournie par So Foot 07.03.2026 20:03 

    Après la mouette d’Istanbul, voilà le pigeon de Madrid. S’il fallait trouver une raison supplémentaire de définitivement abolir les corners à deux, vous êtes servis. En voulant servir un coéquipier sur corner ce samedi soir lors du match entre l’Atlético de Madrid ... Lire la suite

  • Leeds demande à ses supporters de respecter la rupture du jeûne du Ramadan
    Leeds demande à ses supporters de respecter la rupture du jeûne du Ramadan
    information fournie par So Foot 07.03.2026 19:43 

    Cette fois-ci ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas. Une semaine après les incidents qui ont émaillé la rupture du jeûne du Ramadan, survenue en plein pendant le match Leeds-Manchester City, la direction du club du Yorkshire a pris les devants, alors ... Lire la suite

  • Quand les Japonaises rentrent sur le terrain sur la musique de Pokémon !
    Quand les Japonaises rentrent sur le terrain sur la musique de Pokémon !
    information fournie par So Foot 07.03.2026 19:36 

    En Coupe d’Asie, les joueuses japonaises ont largement étrillé leurs adversaires du jour, les Indiennes (0-11), ce samedi. Cinq buts en première période, puis six en seconde, et une petite cerise sur le gâteau : au retour des vestiaires, elles ont eu la surprise ... Lire la suite

  • L'alier écossais Darcy Graham marque un essai contre la France, au stade de Murrayfield à Edimbourg, lors du Tournoi des six nations le 7 mars 2026 ( AFP / ANDY BUCHANAN )
    Six nations: le XV de France humilié par l'Ecosse, voit le Grand Chelem s'envoler
    information fournie par AFP 07.03.2026 19:18 

    Un rugby oublié, une confiance envolée, et des illusions perdues: le XV de France a vu son rêve de Grand Chelem dans le Tournoi des six nations être brisé par la furia écossaise samedi (50-40), trop forte pour des Bleus surclassés. Balayés par un XV du Chardon ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank