Sur un corner, Koke a blessé un pigeon
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 20:03

Après la mouette d’Istanbul, voilà le pigeon de Madrid.

S’il fallait trouver une raison supplémentaire de définitivement abolir les corners à deux, vous êtes servis. En voulant servir un coéquipier sur corner ce samedi soir lors du match entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, Koke a malencontreusement blessé un pigeon, qui se trouvait peinard sur la pelouse, sur la route du ballon . Plus de peur que de mal, heureusement, puisque le colombidé a finalement été secouru quelques instants plus tard par José María Giménez, qui l’a évacué du terrain, sous les applaudissements du Metropolitano Stadium, qui en a eu pour son argent.…

AL pour SOFOOT.com

