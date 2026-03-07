 Aller au contenu principal
Leeds demande à ses supporters de respecter la rupture du jeûne du Ramadan
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 19:43

Cette fois-ci ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas. Une semaine après les incidents qui ont émaillé la rupture du jeûne du Ramadan, survenue en plein pendant le match Leeds-Manchester City, la direction du club du Yorkshire a pris les devants, alors que Whites reçoivent Norwich ce dimanche en FA Cup. Pour rappel, des supporters du LUFC avaient sifflé les joueurs musulmans qui s’étaient arrêté pendant 78 secondes , le temps de boire un peu d’eau et de croquer un morceau avant de reprendre la partie, remportée par les Citizens.

Prévention et justification

Dans un communiqué relayé par les médias britanniques, la direction de Leeds a indiqué que, face à Norwich, la rupture du jeûne aura lieu à très précisément 17h56, heure locale, soit autour de la 75 e minute de jeu . Plusieurs joueurs y prendront de nouveau part, dont Joel Piroe du côté des locaux.…

JD pour SOFOOT.com

