Quand les Japonaises rentrent sur le terrain sur la musique de Pokémon !
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 19:36

En Coupe d’Asie, les joueuses japonaises ont largement étrillé leurs adversaires du jour, les Indiennes (0-11), ce samedi. Cinq buts en première période, puis six en seconde, et une petite cerise sur le gâteau : au retour des vestiaires, elles ont eu la surprise d’entendre le générique de Pokémon. Bon, s’il n’y a pas vraiment de réaction démesurée, c’est surtout qu’il s’agit du thème anglais de Pokémon, et qu’il y a de grandes chances que les joueuses ne soient même pas au courant de ce que le DJ a voulu faire.

Japan making their way back to the pitch after half time to the tune of Pokemon theme 😌 #WAC26 pic.twitter.com/R6vArqmUt9…

AL pour SOFOOT.com

