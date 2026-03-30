Suède et Tottenham : le retour de ce joueur pourrait en aider plus d'un

Suède et Tottenham : le retour de ce joueur pourrait en aider plus d'un

Et si c’était lui le sauveur des Spurs ? Dejan Kulusevski devrait faire son retour sur les pelouses anglaises . Blessé au genou depuis bientôt un an, le Suédois explique être optimiste pour un retour dans les prochaines semaines. « Je vois le bout du tunnel. Je me sens mieux maintenant », pose-t-il pour The Sun .

Un retour qui pourrait faire un grand bien à Tottenham qui n’a toujours pas remporté de match de Premier League en 2026 et qui se retrouve à un point de la zone rouge à 7 journées de la fin du championnat. Bon, le défi de Kulusevski est immense.…

EA pour SOFOOT.com