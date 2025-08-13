Succession : les femmes héritent moins que les hommes, et les inégalités se creusent

Selon l'Insee, le patrimoine brut moyen des hommes s'élève à 228 000 euros, contre 192 000 euros pour les femmes. (Herm / Pixabay)

Les hommes héritent davantage de biens immobiliers que les femmes. C'est ce que démontrent les données des offices notariaux, rapporte le site SeLoger . Et ce, peu importe leur rang de naissance.

Lorsque les femmes sont héritières, dans 42 % contre 58 % pour les hommes selon les notaires de France, elles reçoivent par ailleurs plus souvent des parts en usufruit. Les hommes, eux, sont donc plus nombreux à hériter d'une pleine propriété. Conséquence : pour les femmes, la capacité à disposer des biens dont elles héritent comme elles le souhaitent est moindre. De fait, le patrimoine immobilier des femmes est moins important que celui des hommes. Selon l'Insee, le patrimoine brut moyen des hommes s'élève à 228 000 euros, contre 192 000 euros pour les femmes.

L'écart de patrimoine immobilier entre les femmes et les hommes se creuse

Ces dernières sont à leur tour moins susceptibles de transmettre un patrimoine important à leurs enfants. Un cercle vicieux qui perpétue les inégalités entre générations et joue sur la précarité économique des femmes. De plus, l'écart de patrimoine immobilier entre les femmes et les hommes s'est creusé ces dernières années : les inégalités, de 9 % en 1998, sont passées à 16 % en 2015.

À cause des inégalités salariales et professionnelles, il est plus difficile pour les femmes d'investir dans l'immobilier de leur vivant. D'autre part, elles perçoivent en moyenne 20 % de moins que les hommes lorsqu'elles héritent. Les normes sociales favorisant les hommes comme héritiers du patrimoine familial, toujours d'actualité malgré l'évolution des mœurs, entrent également en compte. Les femmes seraient également moins bien informées sur les mécanismes patrimoniaux et sur leurs droits.