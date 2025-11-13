information fournie par Boursorama avec AFP • 13/11/2025 à 14:17

L'américain Anduril conclut un accord de production de drones avec les Emirats

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le groupe américain de technologies de défense Anduril va concevoir et produire des drones à intelligence artificielle aux Emirats arabes unis dans le cadre d'une coentreprise avec le conglomérat public émirati EDGE Group, ont annoncé jeudi les deux partenaires.

Le projet prévoit le développement du drone Omen dans un centre de recherche de 4.600 mètres carré à Abou Dhabi. Les Emirats doivent acquérir les 50 premiers exemplaires.

Le drone Omen est léger, autonome à longue portée et peut décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère. Ce système hybride permet un déploiement dans des zones de guerre ou des régions sinistrées.

"Il s'agit de bouleverser le domaine des patrouilles maritimes et des avions de missions spéciales, des systèmes bien plus lourds que nous visons à remplacer", a déclaré Shane Arnott, vice-président d'Anduril, lors d'une conférence de presse.

Le drone Omen doit être le "premier d'une série" de la coentreprise.

En mai, lors de la visite du président américain Donald Trump, les deux pays avaient déjà annoncé un partenariat de défense.

Créé en 2019, le groupe EDGE incarne la volonté du riche Etat pétrolier de développer une industrie de défense nationale. Il investit près de 200 millions de dollars dans le programme Omen, tandis qu'Anduril y a déjà consacré 850 millions de dollars.

Le drone, qui pourra transporter diverses charges, devrait entrer en production d'ici fin 2028.

Les Emirats ont participé à plusieurs interventions militaires dans la région, en Afghanistan, en Libye et au Yémen.

L'accord permet aussi à EDGE d'accéder au système Lattice AI développé par Anduril, une plateforme qui permet de contrôler en temps réel plusieurs appareils autonomes.

Le fondateur d'Anduril, Palmer Luckey, inventeur des casques de réalité virtuelle Oculus et donateur de campagne de Donald Trump, est proche du milliardaire Peter Thiel, cofondateur de Palantir. Ce dernier a annoncé la semaine dernière une coentreprise d'intelligence artificielle avec Dubai Holding.

Anduril détient par ailleurs plusieurs contrats avec le gouvernement américain, notamment le déploiement de tours de surveillance autonomes le long de la frontière des Etats-Unis avec le Mexique.