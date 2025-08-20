Succession de Jerome Powell à la Fed : qui pour remplacer la bête noire de Trump?

Le choix du successeur du président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, dont le mandat doit s'achever en mai prochain, est une nomination hautement stratégique, à l'heure où la guerre douanière lancée par le président américain rend les perspectives économiques incertaines.

Jerome Powell, à Washington DC, le 30 juillet 2025 ( AFP / MANDEL NGAN )

Pendant que Jerome Powell résiste toujours aux foudres du locataire de la Maison Blanche, le gouvernement américain a indiqué disposer de onze candidats pour prendre la succession de l'actuel président de la Réserve fédérale (Fed), selon une déclaration du secrétaire au Trésor Scott Bessent. Cible privilégiée de Donald Trump, qui ne cesse de l'exhorter à baisser les taux, Jerome Powell avait été nommé par le républicain durant son premier mandat mais il l'accuse depuis de ne pas soutenir ses mesures économiques, droits de douane et baisse d'impôts pour les plus riches, l'accusant de parti pris politique. Son mandat doit s'achever en mai 2026.

Une Fed aux accents trumpiens

A l'antenne de CNBC , Scott Bessent a déclaré mardi 19 août que "nous avons annoncé onze candidats très solides. Je vais les rencontrer autour de Labor Day (1er septembre prochain, NDLR) afin de réduire la liste à présenter au président Trump". Jusqu'ici Donald Trump avait assuré disposer de quatre candidats pour rejoindre le conseil des gouverneurs de la Fed, dont un poste s'est libéré après la démission d'Adriana Kugler, qui avait été nommé en 2023 par Joe Biden.

Le président américain a nommé dans la foulée un de ses conseillers économiques, Stephen Miran, pour occuper le poste jusqu'à son renouvellement, fin janvier prochain. La nomination de Stephen Miran, qui conseillait jusqu'ici le président et défendait sa politique économique dans les médias, doit encore être confirmée par le Sénat à majorité républicaine. Mais M. Miran ne devrait pas aller au-delà de janvier, Donald Trump envisageant d'autres candidats pour le poste, notamment son principal conseiller économique, Kevin Hassett, ou un ancien membre du conseil des gouverneurs de la Fed, Kevin Warsh .

Le républicain de 79 ans attaque sans relâche Jerome Powell, selon lui "trop lent" à baisser les taux d'intérêt. Ses appels sont suivis au sein même de la Fed, avec des prises de position des gouverneurs Michelle Bowman et Christopher Waller, qui ont exprimé leurs critiques à l'égard de la politique jugée "excessivement prudente" de Jerome Powell.