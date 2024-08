Succès des JO 2024 : les bénéfices au profit d'Emmanuel Macron seront "fugaces", jugent des experts

Emmanuel Macron à Paris, le 24 juillet 2024. ( POOL / STEPHANIE LECOCQ )

Emmanuel Macron, fortement impliqué dans l'organisation des JO à Paris et qui a multiplié les tweets ou les apparitions avec les sportifs français, sera-t-il crédité de ce succès ? Les experts sont sceptiques.

Toujours présent pour encourager et féliciter les athlètes champions, le président de la République Emmanuel Macron peut-il profiter du succès des Jeux olympiques de Paris, comme Jacques Chirac l'avait fait avec le Mondial 1998 ? Les experts n'y croient pas, malgré une organisation sans couacs, une euphorie populaire et une France célébrée à l'international. Le chef de l'Etat sera, selon eux, vite rattrapé par la crise politique.

Après des mois de "JO bashing" prédisant un enfer à Paris, entre sécurité maximale et transports défaillants, la quinzaine olympique, lancée par une cérémonie d'ouverture largement applaudie malgré quelques controverses, se déroule au contraire dans une ambiance festive, avec des métros fluides, des policiers souriants, des touristes ravis... "La plus grosse surprise des Jeux olympiques à Paris : même les Français n'ont rien à redire", a ainsi résumé le Wall Street Journal. "Le fait que ça se passe bien, qu'on soit vus comme beaux et performants à l'étranger, ça touche une corde sensible dans un pays qui se vivait en déclin et plus capable de faire de grandes choses collectivement", commente le spécialiste de l'opinion Emmanuel Rivière.

"La France attractive"

"Dans un pays fracturé comme la France, le sport est un rite qui permet à la nation de se retrouver sans médiation politique", souligne de son côté le politologue Stéphane Rozès. Mais, alors que les cassandres sont démenties, Emmanuel Macron, fortement impliqué dans l'organisation et qui a multiplié les tweets ou les apparitions avec les sportifs français, sera-t-il crédité de ce succès ? "La séquence est défavorable au discours décliniste et correspond davantage au discours macroniste sur la France attractive", reconnait Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive. "Cela peut redonner le moral aux soutiens de l'exécutif qui étaient sortis déprimés de la séquence (des élections) européennes et dissolution", renchérit Emmanuel Rivière.

Mais, pour les trois experts, l'effet pour le chef de l'Etat sera au mieux "fugace". "Cela change le climat collectif mais pas la donne politique : la situation reste bloquée, beaucoup d'électeurs sont frustrés... Les Français font la part des choses et restent très remontés contre Emmanuel Macron", juge Emmanuel Rivière. "On va très vite se cogner à la réalité politique issue des législatives", commente Stéphane Rozès.

Le premier sondage réalisé depuis le début des JO - Elabe pour Les Echos, réalisé les 30 et 31 juillet - ne faisait état que d'une progression de deux points de la cote de confiance du président à seulement 27%.

Vers "un retour de bâton" à l'égard d'Emmanuel Macron ?

Au sein de l'exécutif, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. "Le pays avait besoin de ce moment de fraternisation. Après, sur l'impact politique, je suis toujours très réservé", confie un ministre. "Même si Emmanuel Macron a validé le moindre détail, c'est le succès d’une organisation, on ne peut pas en faire un succès partisan", considère un autre. "Il y aura une forme d’indulgence post-JO mais qui ne durera pas longtemps", pense un cadre macroniste. "Ça va décrisper le jeu dans le sens où l’idée qu’on travaille ensemble sera moins saugrenue. Mais ce n’est pas parce qu’on est allé prendre des selfies devant la vasque avec la moitié de Paris que tout à coup on va faire une coalition", relativise-t-il.

L'euphorie populaire fait penser à celle de la coupe du monde de football de 1998, organisée et remportée pour la première fois par la France. Emmanuel Macron a d'ailleurs publié sur X une vidéo de la fan zone de la Villette, avec comme commentaire : "98 ? 2024 ! La France". A l'époque, Jacques Chirac avait surfé sur la victoire de cette France "Black, Blanc, Beur" alors même qu'il n'était ni fan de sport, ni aux premières loges de l'organisation un an après la dissolution ratée de 1997 et la victoire de la gauche. Sa cote de confiance avait bondi de plus de dix points en un mois, à plus de 60% d'opinions favorables, tout comme celle du Premier ministre socialiste Lionel Jospin.

L'effet fut durable pour les deux têtes de l'exécutif mais le contexte était différent. "Le chômage, qui était la principale préoccupation des Français, diminuait chaque mois. Le gouvernement Jospin était dans une dynamique positive et on était dans une cohabitation apaisée", rappelle Emmanuel Rivière. Au contraire en 2024, "le contraste sera tel entre ce moment d'union nationale et le spectacle de l'ingouvernabilité de la France" que Stéphane Rozès craint même "un retour de bâton" à l'égard d'Emmanuel Macron.