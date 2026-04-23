Stuttgart vient à bout de Fribourg et se hisse en finale

Stuttgart 2-1 (AP) Fribourg

But : Undav (70e), Tomás (119 e ) pour le VfB // Eggestein (28 e ) pour Fribourg

Au bout de l’effort et des prolongations, Stuttgart est venu à bout de Fribourg (2-1) pour rejoindre le Bayern en finale de Coupe d’Allemagne. Il a fallu un but de raccroc de Maximilian Eggestein (0-1, 28 e ) pour faire trembler le tenant du titre. Confisquant le ballon, le VfB a multiplié les assauts sur le but adverse, sans réussir à faire sauter le verrou. La volée d’Ermedin Demirović a flirté avec la barre (40 e ), tandis que celle de Deniz Undav a été arrêtée par Florian Müller (44 e ). Le portier de Fribourg a également sauvé les siens en stoppant le ballon sur sa ligne après un énorme coup de flipper (60 e ).…

EL pour SOFOOT.com