Encore un gardien algérien forfait pour le Mondial

Caen ça veut pas, ça veut pas. Après plus d’un an à regarder les matchs de l’Algérie sur son canapé en raison de la relégation du Stade Malherbe en National, Anthony Mandrea était revenu dans le groupe lors de la CAN 2025, profitant du forfait d’Alexis Guendouz. Le gardien né à Grasse va finalement être contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2026 .

Une hécatombe à ce poste pour l’Algérie

Selon les informations de Ouest-France , le joueur aux 21 sélections s’est démis l’épaule lors de l’entraînement du 13 avril. En conférence de presse, Gaël Clichy a confirmé que son gardien s’est fait opérer ce mercredi. « C’est terminé pour la Coupe du monde. Il l’a accepté, quelque part, il n’y a pas grand-chose à faire » , a expliqué le coach des Normands.…

EL pour SOFOOT.com