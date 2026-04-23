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Courtois et Nadal ont affronté Bellingham et Sinner au tennis
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 22:33

Courtois et Nadal ont affronté Bellingham et Sinner au tennis

Courtois et Nadal ont affronté Bellingham et Sinner au tennis

Vous avez dit « kamoulox » ? En plein Masters 1000 de Madrid, les joueurs du Real Madrid passent du bon temps au bord des courts de tennis, à défaut de se régaler sur le rectangle vert. Ce jeudi, ils ont même tapé quelques balles sur la terre battue. En effet, un terrain d’entraînement a été inauguré au beau milieu de l’enceinte du Santiago-Bernabéu et ça évidemment réuni du beau monde.

Florentino Pérez… en arbitre

En plus de Linda Caicedo et Iga Swiatek, Thibaut Courtois et Jude Bellingham ont eu l’honneur de disputer un double en compagnie de Rafael Nadal et Jannik Sinner . Le juge de touche était également une tête bien connue puisqu’il s’agissait de Florentino Pérez, le comble. Blessé, Carlos Alcaraz n’a pas pu être de la partie.…

EL pour SOFOOT.com

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