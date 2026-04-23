L’Arabie saoudite a choisi son nouveau sélectionneur
Un (quasi) local. À deux mois de la Coupe du monde 2026, l’Arabie saoudite s’est séparée de Hervé Renard, en poste depuis 2024 après un premier mandat de 2019 à 2023 marqué par un Mondial 2022 rafraîchissant. Le Français ne pourra pas récidiver, mais ce sera à Giorgos Donis de prendre le relais avec brio.
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني الأول.#معاك_يالأخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/ziry1uSV1D…
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