Stuttgart s’agace contre la VAR

Énorme frustration liée à la VAR pour le VfB Stuttgart. Lors du match nul 3-3 entre Heidenheim et Stuttgart, la polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage a été intense .

Au cours de la rencontre, deux buts de l’attaquant Ermedin Demirović ont été refusés . C’est surtout le second but du Bosnien qui a suscité la colère. Après ce qui aurait dû être le but du 3-2 pour le VfB, la VAR a annulé la réalisation pour une position de hors-jeu supposée .…

JE pour SOFOOT.com