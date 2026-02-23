Les féminines de l’OM vont jouer leur premier match au Vélodrome

À jamais les premières. Les féminines de l’OM vont enfin jouer au Vélodrome. Cantonnées jusqu’alors au stade Paul-Le Cesne, les joueuses de Corine Diacre vont donc pour la première fois évoluer dans l’antre sacrée du club phocéen le 28 mars prochain à 18h30 lors de la réception de Montpellier pour le compte de la 19ᵉ journée de Première League. C’est ce qu’a annoncé par un communiqué l’OM ce lundi.

Un acte fondateur à 𝒗𝒊𝒗𝒓𝒆. Une première symbolique à 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒈𝒆𝒓. Un moment d'histoire à 𝒆́𝒄𝒓𝒊𝒓𝒆... 🏟️ 𝑳𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒔𝒆𝒔 prennent le Vel : rendez-vous le samedi 28 mars, 18h30, à l'Orange Vélodrome. Entrée 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒆, réservation sur… pic.twitter.com/SGjnRz9Jlw…

TM pour SOFOOT.com