Streaming illégal : un tribunal espagnol tient les VPN pour complices

La Liga ne plaisante pas. Un nouveau succès pour La Liga et Telefónica dans la lutte contre la piraterie. Comme l’a rapporté Marca ce mardi, le Tribunal de commerce de Cordoue n°1 a approuvé les mesures conservatoires contre les fournisseurs de VPN (Réseau privé virtuel) NordVPN et ProtonVPN.

Le tribunal espagnol considère que ces fournisseurs de VPN partagent une responsabilité dans le streaming illégal des matchs de La Liga . En conséquence, ils doivent désormais prendre des mesures pour rendre les adresses IP permettant d’accéder à ces flux depuis l’Espagne inaccessibles.…

JE pour SOFOOT.com