Stream for Humanity, expliqué aux boomers

Ce dimanche soir, un match caritatif organisé par le créateur de contenus AmineMaTué a rassemblé plus de 500 000 spectateurs en simultané et collecté près de 3,5 millions d’euros pour Médecins sans frontières. Et si vous continuez de bouder ce genre d’initiatives, voici six arguments qui permettent d’affirmer que vous avez tort.

→ Le seul endroit (IRL) où on peut voir Adil Rami se faire dribbler par Pauleta

Les nostalgiques pourront dire : « Ah la Ligue 1, c’était mieux quand le PSG de Pauleta ferraillait avec le LOSC de Rami. » Sauf que l’Aigle des Açores n’a jamais croisé le Moustachu de Fréjus lors d’un match professionnel. Mais s’ils avaient jeté un œil au match organisé par AmineMaTué qui s’est disputé dimanche au stade Jean-Bouin de Paris, ils auraient pu se raccrocher aux branches et toujours retomber sur leurs pattes. Parce qu’Adil Rami a bien affronté un Pauleta. Pas Pedro Miguel, mais le créateur de contenu Pfut, qui était sur scène avec Booba il y a quelques mois. Et on n’est pas très loin de la réalité, puisque l’ex-défenseur de l’AC Milan s’est fait enrhumer par un crochet extérieur dévastateur. Le numéro 10 a ensuite enchaîné par un joli pointu qui termine au fond des filets. Voilà comment offrir une deuxième retraite de joueur au champion du monde, pas le dernier au moment de railler Cristiano Ronaldo ou le niveau d’Antonio Rüdiger sur sa chaîne Twitch.

BUUUUUUUUUUUUT DE PFUT, LA DINGUERIE 🤯🔥 1-1 #StreamForHumanity 🇵🇸🇨🇩🇸🇩🇱🇧 pic.twitter.com/aGYkveW9w7…

Par Rayane Amarsy pour SOFOOT.com