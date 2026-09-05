Strasbourg vend la recrue la plus chère de son histoire

Qui se souvient de lui ? Ce vendredi soir, le Racing Club de Strasbourg a bouclé sa 25 e vente du mercato en profitant de l’extension de l’ouverture du marché turc, dont le mercato se terminait à 23h59. Le club alsacien s’est ainsi délesté de l’international ivoirien Abakar Sylla (six sélections) , parti au Gaziantep FK, où il a paraphé un contrat de deux ans, plus une saison en option, pour un montant qui n’a pas été révélé.

Espoir déchu

Sylla, 23 ans, était arrivé en Alsace à l’été 2023 en provenance du Club Bruges contre la somme de 20 millions, un montant record pour un transfert entrant dans l’histoire du club. Son bilan sur les bords de la Meinau s’est cependant révélé décevant : 51 matchs joués (3278 minutes) et 4 buts marqués toutes compétitions confondues en deux saisons, il avait d’ailleurs été prêté à Nantes lors de l’exercice 2025-2026 , pour un passage guère plus convaincant (trois matchs disputés).…

JD pour SOFOOT.com