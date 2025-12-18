Strasbourg valide sa première place
Strasbourg 3-1 Breidablik
Buts : Nanasi (11 e ), Godo (80 e ), Enciso (90 e +4) // Gunnlaugsson (37 e )
Du travail bien fait.…
Du travail bien fait.…
Naples 2-0 Milan Buts : Neres (39 e ), Højlund (63 e ) Quoi de mieux qu'un trophée pour finir l'année en beauté ?…
Merci papa. Trois petits jeunes viennent de signer leur premier contrat pro avec le Milan AC : Luca Nolli, Andrea Cullotta et un certain Vincent Ibrahimović. Ce nom vous dit quelque chose ? Oui, il s'agit bien du fils de Zlatan, la légende du club rossonero , conseiller ...
On s'était dit rendez-vous dans 15 ans. L'OM et la ville de Marseille ont trouvé un accord sur l'occupation du stade Vélodrome . Les deux parties peuvent voir venir puisque la nouvelle convention a été établie pour 15 ans, soit jusqu'en 2041 .…
Jordanie 2-3 (A.P.) Maroc Buts : Olwan (48 e , 68 e ) // Tannane (4 e ), Hamdallah (87 e , 100 e ) Treize ans après, c'était le moment.…
