Strasbourg prend des mesures contre ses ultras dans un climat tendu
Venez sans penser.
Sur le terrain, Strasbourg a réussi un bon début de saison ; en dehors, c’est autre chose. Marc Keller a profité de la conférence de presse de jeudi pour annoncer des mesures prises avec effet immédiat contre quatre groupe de supporters faisant partie des signataires d’un communiqué diffusé dimanche dernier. …
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer