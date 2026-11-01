Strasbourg ne fait qu'une bouchée d'Auxerre

RC Strasbourg Alsace 3-1 AJ Auxerre

Buts : Essugo (41 e ), Godo (55 e ), Harder (62 e ), Yassine (77 e , 85 e ) pour le RCSA // Archer (68 e ) pour l’AJA

Expulsion : Dioubaté (74 e ) pour l’AJA …

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