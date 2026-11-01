Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Strasbourg ne fait qu'une bouchée d'Auxerre
information fournie par So Foot•01/11/2026 à 16:59
Paris FC 1-1 Paris SG Buts : Matéo (11 e ) pour le PFC // Seweryn (csc, 29 e ) pour le PSG Un derby et le podium en ligne de mire : sur le papier, il y avait de quoi se régaler. Sur la pelouse, beaucoup moins. Entre un Paris FC qui monte en puissance et un PSG ...
Lire la suite
"C'est un défi humain, on trouve ça fou" : sous un grand soleil, plusieurs milliers de personnes -des habitués et des néophytes- étaient massées dimanche au Cap Fréhel pour le passage des 115 bateaux de la 13e Route du Rhum. Certains suivent la course depuis leur ...
Lire la suite
Grand garçon. La Juventus de Turin se prépare à recevoir Naples ce dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Serie A. Malgré l’inconstance dont fait preuve son équipe , Luciano Spalletti affirme que le club le soutient complètement : « Pour l’amour de ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer