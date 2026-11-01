Pas de panique pour Spalletti

Grand garçon. La Juventus de Turin se prépare à recevoir Naples ce dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Serie A. Malgré l’inconstance dont fait preuve son équipe , Luciano Spalletti affirme que le club le soutient complètement : « Pour l’amour de Dieu. De mon point de vue, je n’ai pas vraiment pas besoin de grand-chose, je n’ai pas besoin qu’on me dorlote, ni qu’on me fasse des compliments ou des discours. »

Un début de saison décevant

Huitième de Serie A, la Vieille Dame pourchasse une place en coupe d’Europe au même titre que le Napoli , qui siège juste devant avec le même nombre de points. « Comme je l’ai déjà dit, je suis habitué, j’ai vécu de nombreux moments dans ma carrière remplis de choses incroyables et d’autres plus difficiles vu ce qu’est ce sport et vu le travail que je fais, explique le tacticien chauve. Je n’ai donc besoin de rien, seulement d’une réaction de la part de mon équipe. Je dois réussir à lui faire trouver. » …

SW pour SOFOOT.com