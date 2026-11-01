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La Lazio vire en tête
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 17:17

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La Lazio vire en tête

La Lazio vire en tête

Lazio 2-1 Cagliari

Buts : Isaksen (36 e ) et Pinamonto (83 e ) pour la Lazio // Nzola (20 e ) pour Cagliari

Expulsion : Obert (90 e +1)

TB pour SOFOOT.com

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