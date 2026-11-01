La Lazio vire en tête
Lazio 2-1 Cagliari
Buts : Isaksen (36 e ) et Pinamonto (83 e ) pour la Lazio // Nzola (20 e ) pour Cagliari
Expulsion : Obert (90 e +1) …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Lazio vire en tête
Buts : Isaksen (36 e ) et Pinamonto (83 e ) pour la Lazio // Nzola (20 e ) pour Cagliari
Expulsion : Obert (90 e +1) …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
RC Strasbourg Alsace 3-1 AJ Auxerre Buts : Essugo (41 e ), Godo (55 e ), Harder (62 e ), Yassine (77 e , 85 e ) pour le RCSA // Archer (68 e ) pour l’AJA Expulsion : Dioubaté (74 e ) pour l’AJA … SW pour SOFOOT.com
Paris FC 1-1 Paris SG Buts : Matéo (11 e ) pour le PFC // Seweryn (csc, 29 e ) pour le PSG Un derby et le podium en ligne de mire : sur le papier, il y avait de quoi se régaler. Sur la pelouse, beaucoup moins. Entre un Paris FC qui monte en puissance et un PSG ... Lire la suite
"C'est un défi humain, on trouve ça fou" : sous un grand soleil, plusieurs milliers de personnes -des habitués et des néophytes- étaient massées dimanche au Cap Fréhel pour le passage des 115 bateaux de la 13e Route du Rhum. Certains suivent la course depuis leur ... Lire la suite
Grand garçon. La Juventus de Turin se prépare à recevoir Naples ce dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Serie A. Malgré l’inconstance dont fait preuve son équipe , Luciano Spalletti affirme que le club le soutient complètement : « Pour l’amour de ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer