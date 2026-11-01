Pas de gagnantes lors du derby parisien

Paris FC 1-1 Paris SG

Buts : Matéo (11 e ) pour le PFC // Seweryn (csc, 29 e ) pour le PSG

Un derby et le podium en ligne de mire : sur le papier, il y avait de quoi se régaler. Sur la pelouse, beaucoup moins. Entre un Paris FC qui monte en puissance et un PSG qui cherche à se rassurer, les promesses ont laissé place à une rencontre un peu trop généreuse en temps morts. À l’arrivée, un nul qui n’arrange personne et ne laissera pas grand-chose à raconter à celles et ceux qui avaient préféré la sieste.…

SW pour SOFOOT.com