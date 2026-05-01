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Strasbourg face à une malédiction du foot français
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 09:18

Strasbourg face à une malédiction du foot français

Strasbourg face à une malédiction du foot français

La stat’ qui fait mal. Surpris à l’extérieur face au Rayo Vallecano en demi-finales aller de Ligue Conférence (1-0), Strasbourg devra chasser de vieux démons du foot français au retour pour espérer connaître une finale européenne. Comme épinglé par Statsdufoot ce jeudi soir, les clubs français ont perdu leurs 11 dernières confrontations après avoir perdu leur match aller à l’extérieur en demi-finale de Coupe d’Europe.

Pas très rassurant tout ça, d’autant que ça commence à faire très longtemps que ce type de retournement de situation (pourtant largement réalisable avec un match retour à la maison, devant son public) n’a pas eu lieu. La dernière fois, c’était lors d’un Bastia-Grasshoppers (1-0) en 1978 en Coupe de l’UEFA. Les Corses l’avaient emporté au but à l’extérieur compte tenu du match aller (défaite 3-2 à Zurich).…

TJ pour SOFOOT.com

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