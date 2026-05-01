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Ce détail qui empêche Safonov d'être nommé aux trophées UNFP
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 10:05

Ce détail qui empêche Safonov d'être nommé aux trophées UNFP

Ce détail qui empêche Safonov d'être nommé aux trophées UNFP

Foutu règlement. Devenu gardien titulaire du PSG après avoir délogé Lucas Chevalier de son poste de numéro 1, Matveï Safonov ne figure pourtant pas parmi les cinq gardiens nommés pour le trophée UNFP de meilleur portier du championnat de France. Pourtant auteur d’une très bonne saison, le gardien russe ne prétendra pas à cette distinction personnelle aux côtés des nommés Dominik Greif (Lyon), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens), Mike Penders (Strasbourg) et Hervé Koffi (Angers).

Un seuil de matchs à jouer

La raison à l’absence de Safonov dans cette liste est toute bête : elle s’explique simplement par un point du règlement, qui stipule que pour être nommé, un gardien doit avoir au moins disputé 15 matchs au 24 avril dernier , après la 30 e journée de Ligue 1. À cette date, le gardien du PSG n’en avait joué que 12 . Lucas Chevalier, qui en a disputé 17 cette saison, était lui éligible mais n’a pas été nommé. Une nouvelle preuve de sa saison compliquée avec le club parisien, lui qui avait remporté ce prix la saison dernière quand il évoluait à Lille.…

TJ pour SOFOOT.com

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