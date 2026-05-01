Infantino à l'origine d'un grans moment de gêne au congrès de la FIFA

Ambiance électrique à Vancouver. Ce jeudi 30 avril, la ville canadienne recevait le 76 e congrès annuel de la FIFA, à un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde. Toutes les fédérations de foot étaient conviés à ce sommet, mené par le président Gianni Infantino. Désireux de jouer les médiateurs, celui-ci a, peu de temps après avoir annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat à la tête de l’instance mondiale du foot, invité les représentants des fédés israéliennes et palestiniennes à se serrer la main et à faire la photo ensemble sur scène .

🇵🇸 🇮🇱 The president of the Palestine Football Association, Jibril Rajoub, refused to shake hands with the president of the Israel Football Association and pose for a photo, despite all the insistence of Gianni Infantino, president of FIFA. pic.twitter.com/I9naiN8Fqr…

TJ pour SOFOOT.com