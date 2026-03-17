Strasbourg: face à l'alliance LFI/écologistes, Trautmann penche au centre-droit

Catherine Trautmann (d), candidate du Parti socialiste (PS) à la mairie de Strasbourg, vote au Premier tour des municipales à Strasbourg, le 15 mars 2026 dans le Bas-Rhin ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Face à la liste Les Ecologistes-LFI menée par la maire sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian, Catherine Trautmann, arrivée en tête du premier tour des municipales, a noué mardi un accord avec le candidat de centre-droit, s'attirant les foudres du PS.

"Cet accord à Strasbourg place ceux qui l'ont conclu en dehors du Parti socialiste", a affirmé le premier secrétaire du PS Olivier Faure sur X, expliquant que "l'histoire du socialisme c'est de faire gagner la gauche partout où c'est possible", mais pas "au prix d'alliances avec des candidats Horizons", qui "partout ailleurs en France s'allient à la droite la plus dure pour battre la gauche".

Mme Trautmann avait auparavant justifié cette alliance avec le candidat centriste Pierre Jakubowicz par la volonté de combattre l'union des écologistes et insoumis.

"Aujourd'hui, je fais un appel à tous les Strasbourgeois qui se trouvent et qui se situent volontiers et volontairement dans l'arc républicain, je les appelle à nous soutenir", a déclaré Mme Trautmann, qui tente à 75 ans de reconquérir le fauteuil de maire qu'elle avait déjà occupé de 1989 à 1997 puis en 2000-2001.

Mme Trautmann a expliqué partager "les mêmes valeurs fondamentales" que Pierre Jakubowicz, avec lequel elle a siégé sur les bancs de l'opposition municipale.

Le trentenaire a recueilli 5,10% des voix au premier tour, plus de vingt points de moins que Mme Trautmann.

A l'annonce de cet accord, la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier avait affirmé avoir "vu venir cette fusion" et appelé SOlivier Faure à retirer l'investiture accordée à Mme Trautmann.

- "Confusion" -

De son côté, le parti Horizons d'Edouard Philippe, dont Pierre Jakubowicz avait l'investiture, s'est désolidarisé de son candidat et a annoncé accorder désormais son soutien à Jean-Philippe Vetter (Les Républicains).

Pierre Jakubowicz avait bien tenté des appels du pied à Jean-Philippe Vetter, sans succès. Le candidat LR a déposé lundi une liste inchangée pour le second tour, dans un souci de "clarté".

A l'issue du premier tour, "nous étions trois à pouvoir participer à la construction d'une convergence républicaine contre la France insoumise", a souligné M. Jakubowicz.

Il a regretté "l'entêtement" du candidat LR, qui a préféré "continuer cette aventure en solitaire quitte à faire réélire Jeanne Barseghian et quitte à ouvrir les portes du pouvoir à la France insoumise dans notre ville".

Pierre Jakubowicz, candidat Horizons à Strasbourg, pose le 11 mars 2026 avant un débat sur la chaîne ICI Alsace à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dimanche, Catherine Trautmann a obtenu 25,93% des voix, talonnée par Jean-Philippe Vetter (24,23%). Jeanne Barseghian est arrivée en troisième position avec 19,72% des voix.

Mme Barseghian et le candidat LFI Florian Kobryn, qui avait obtenu 12,03% des suffrages, ont annoncé lundi fusionner pour le deuxième tour. Leur liste fusionnée entend représenter un "bloc populaire" face à un "bloc de droite radicalisé, avec les voix de l'extrême droite qui viendront en relais", et "un bloc macroniste qui est incarné aujourd'hui par la candidature de Madame Trautmann", a affirmé lundi M. Kobryn.

La candidate PS "joue sur la confusion, ni de droite ni de gauche", a abondé Mme Barseghian.

L'annonce de cette fusion c'est "ce qui nous a fait bouger". "On n'aurait peut-être pas ouvert notre liste à Jakubowicz sans cela", a décrypté Mathieu Cahn, éphémère tête de liste PS en 2020 (avant d'être remplacé par Catherine Trautmann) et numéro 8 sur la liste Trautmann du premier tour cette année.

"Si Barseghian gagne, c'est LFI qui fera la pluie et le beau temps au conseil municipal, et ça pour nous c'est inacceptable", a poursuivi M. Cahn.

De son côté, M. Jakubowicz, qui sera sixième sur la nouvelle liste, a justifié son ralliement aux socialistes car il ne veut "pas simplement dénoncer" l'accord entre écologistes et insoumis, mais "le combattre".

Selon lui, "l'heure est grave". "Ma responsabilité, c'est de participer à ce rassemblement pour éviter que l'extrême-gauche soit au pouvoir à Strasbourg ce dimanche soir".