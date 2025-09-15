 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Strasbourg : entre Rosenior et les ultras, un dialogue de sourds ?
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 14:04

Strasbourg : entre Rosenior et les ultras, un dialogue de sourds ?

Strasbourg : entre Rosenior et les ultras, un dialogue de sourds ?

Depuis que le RC Strasbourg est devenu un porte-étendard du concept de multipropriété après son rachat par BlueCo en 2023, la contestation n’a jamais cessé au sein d’une partie du public de la Meinau. La sortie de Liam Rosenior à son encontre confirme que chacun est bel et bien dans son rôle.

Il y avait de quoi se réjouir à la Meinau ce dimanche après-midi. Vainqueur face au Havre (1-0), Strasbourg compte désormais 9 points sur 12 possibles et pointe à la cinquième place du classement de Ligue 1. Pour voir un départ aussi canon, il faut remonter à 1978, rien que ça ! Donc oui, il y avait de quoi se réjouir à la Meinau ce dimanche après-midi, en tout cas sur le plan sportif. Pour le reste, certaines tensions entre supporters et direction ne sont pas près de disparaître.

Peu avant le coup d’envoi de la rencontre, la Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg (rassemblant quatre groupes de supporters, dont les Ultra Boys 90, principal groupe ultra du kop alsacien), publiait un communiqué rappelant les raisons qui la pousse à continuer ses actions de protestations contre la direction et ce, alors que le Racing vit actuellement sur un petit nuage, symbolisé par son récent retour sur la scène européenne, pour la première fois depuis 19 ans.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
