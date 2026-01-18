Strasbourg domine Metz dans le derby de l'Est

Strasbourg 2-1 Metz

Buts : Moreira (12ᵉ), Godo (43ᵉ) pour le RCSA // Hein (sp, 24ᵉ) pour le FCM

Quoi de mieux qu’une victoire dans un derby pour son premier match en Ligue 1 pour se faire aimer de ses supporters ? C’est exactement ce qui est arrivé au nouvel entraîneur strasbourgeois Gary O’Neil ce dimanche avec le succès des siens face à Metz dans le derby de l’Est (2-1). Les locaux ne perdent pas de temps puisque dès la 12ᵉ minute, Julio Enciso, plein axe, lance parfaitement Diego Moreira en profondeur dans le dos de la défense. Tel un attaquant, le Belge ouvre bien son pied gauche pour trouver le petit filet de Fischer (1-0, 12ᵉ) . Mais cette entame parfaite va être gâchée par une intervention défensive non-maîtrisée de Martial Godo sur Jessy Deminguet. Sans surprise, l’arbitre de la rencontre indique le point de penalty. Le capitaine Gauthier Hein prend ses responsabilités et parvient à tromper Mike Penders, pourtant parti du bon côté (1-1, 24ᵉ) . La clim’ à la Meinau. Heureusement pour les Alsaciens, Godo va se rattraper et redonner l’avantage aux siens d’une belle tête sur un service de Guela Doué (2-1, 43ᵉ) , avant de louper la balle de break dans la foulée.…

TM pour SOFOOT.com